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عالم

إصابة 22 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
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أصيب 22 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والأعيرة الإسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 40 مواطنًا بينهم 22 بالرصاص "المطاطي والاسفنجي" و18 بالاختناق، وعولجت جميع الحالات ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة جدًا بين المواطنين وقوات الاحتلال، وسبق انطلاق المسيرة، مؤتمر صحفي استنكر المتحدثون فيه جريمة استهداف الطفل شتيوي مؤكدين النية لتقديم ملف قانوني لمقاضاة جيش الاحتلال الذي استهدف هذا الطفل، كما طالبوا عموم الشعب الفلسطيني بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية حتى كنس الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
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