الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

اكسبرس تكشف أسرار جديدة عن بناء الهرم الأكبر.. استغرق العمل به 20 عامًا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
ads
أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن كشف علماء الآثار في مصر عن شئ رائع متعلق بالهرم الأكبر، وهوية الأشخاص الذين أشرفوا على هذا البناء.

وتابعت أن بناء الهرم يظل من أكبر الألغاز التي تحير العلماء حول العالم بسبب النقوش الغريبة الموجودة داخل المباني القديمة، وتكوينها الفلكي - الذي يقال إنه يصطف بشكل مثالي مع حزام أوريون.

وقالت بيتاني هيوز أثناء فيلمها الوثائقي "النيل: نهر مصر العظيم": "استغرق الهرم الأكبر عقدين من الزمن لاستكماله، مع غلافه المصنوع من الحجر الجيري الأبيض الأصلي المصقول، كان من الممكن أن يبرز في الشمس المصرية".

وتابعت "قيل أنه تم بناؤه بواسطة أشخاص من الفضاء الخارجي، ولكن ظهرت أدلة تاريخية جديدة تخبرنا، بلا شك، أن هذا الهرم صنعه البشر".

وأضافت "مجلة يوميات ميرر أحد المشرفين على بناء الهرم والتي سجلها على أوراق بردي قبل 4500 عام، كشفت كيفية بناء هذا الهيكل الرائع".

وأشارت إلى أنه تم بناء الهرم بالأحجار الموجودة حاليًا، وتم تغطيته بأحجار بيضاء لامعة تم جلبها من مسافة تبعد 15 ميل عن الهرم، وكان الوصول لهذا الحجر يستغرق يومًا واحدًا للوصول إلى الموقع، مما يؤكد دور النيل الأساسي في بناء الهرم".

وأوضحت أنه تم إضافة هذه الأحجار البيضاء اللامعة والثمينة للغاية كطبقة أخيرة إلى هرم يضم حوالي ستة ملايين طن من الصخور تحتها، كانت مصقولة للغاية، مما يعني أنها كانت تعكس أشعة الشمس لتصبح سمة بارزة من على بعد أميال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الشرطة الفرنسية تتأهب لاحتفالات نهائى أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سامبدوريا يكشف سر تحول وجهة تريزيجيه إلى البريميرليج

منذ يوم

بعد "تبديل الجثث".. رئيس "الطب الشرعي" تكشف حقيقة إقالتها

منذ حوالي 21 ساعة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

التفاصيل الكاملة لتعيينات "الحمرا أويل" للبترول بحقول العلمين

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

ستوديو

"نجوم ونايل إف إم" الشريك الإذاعي الوحيد لحفل جينيفر لوبيز في الساحل

إنقاذ أكثر من 14 ألف شخص في موسم الفيضانات بالصين (فيديو)

الشرطة الرومانية تعتدى بعنف على راكب مصرى داخل طائرة (فيديو)

راندا حافظ تشوق جمهورها حول اسم ألبومها الغنائي الجديد

ads

رياضة

جيلينبورج: ارتكبنا خطأ فى التعامل مع قضية اعتزال أوزيل دوليًا

كونتي: إيكاردي وناينجولان خارج حسابات إنترناسيونالي

بيتزارو: الموسم المقبل سيكون الأخير

ريبيري يسافر للقاهرة تلبيه لرغبة ابنته ويؤازران الجزائر

الرئيس نيوز

عمر بعضها لا يتخطى "الهجوم الواحد".. تقرير يرسم خريطة الجماعات الإرهابية النشطة في مصر

قريبا.. اكتشاف الآثار بالليزر والأقمار الصناعية

الصحة: أهداف 2030 و2063 لن يتسنى إنجازها دون برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان

رئيس الوزراء يوجه بتوفير مقار بأسواق الجملة لتسويق منتجات «الخدمة الوطنية»

منوعات

دراسة: الحيوانات الأليفة تخلّصك من التوتر

"خدعة بيولوجية" قديمة هي السبب في انتشار وباء البدانة

الرئيس الألماني يحيي الذكرى السنوية الـ 75 لمحاولة اغتيال هتلر

ولادة طفلة بـ"ثلاثة رءوس" تذهل الأطباء في الهند

كشكول

"التعليم العالي"و"حلوان" ينظمان ندوة تعريفية بخدمات الطلاب الوافدين

تعرف على حقيقة وفاة مريض بالإيدز في معهد جنوب مصر للأورام أسيوط

عميد هندسة القاهرة: توفير 175 جهاز حاسب آلي استعداداً للتنسيق

انطلاق مبادرة "إدرس في مصر" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

داعية سلفي: "ياسر برهامي" غيّر مواقفه من الإخوان لأسباب عديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يشارك بالملتقي الخامس لمرصد التراث بالبلدان العربية

"قناه السويس.. أهميتها السياسية والاستراتيجية" على طاولة ثقافة المنوفية

"ثورة 23 يوليو ومشروع الدولة الوطنية" بحزب التجمع

"أدب الطفل بين الواقع والمستقبل" بثقافة طنطا

صفحتنا ع الفيس بوك