اكسبرس تكشف أسرار جديدة عن بناء الهرم الأكبر.. استغرق العمل به 20 عامًا

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن كشف علماء الآثار في مصر عن شئ رائع متعلق بالهرم الأكبر، وهوية الأشخاص الذين أشرفوا على هذا البناء.



وتابعت أن بناء الهرم يظل من أكبر الألغاز التي تحير العلماء حول العالم بسبب النقوش الغريبة الموجودة داخل المباني القديمة، وتكوينها الفلكي - الذي يقال إنه يصطف بشكل مثالي مع حزام أوريون.



وقالت بيتاني هيوز أثناء فيلمها الوثائقي "النيل: نهر مصر العظيم": "استغرق الهرم الأكبر عقدين من الزمن لاستكماله، مع غلافه المصنوع من الحجر الجيري الأبيض الأصلي المصقول، كان من الممكن أن يبرز في الشمس المصرية".



وتابعت "قيل أنه تم بناؤه بواسطة أشخاص من الفضاء الخارجي، ولكن ظهرت أدلة تاريخية جديدة تخبرنا، بلا شك، أن هذا الهرم صنعه البشر".



وأضافت "مجلة يوميات ميرر أحد المشرفين على بناء الهرم والتي سجلها على أوراق بردي قبل 4500 عام، كشفت كيفية بناء هذا الهيكل الرائع".



وأشارت إلى أنه تم بناء الهرم بالأحجار الموجودة حاليًا، وتم تغطيته بأحجار بيضاء لامعة تم جلبها من مسافة تبعد 15 ميل عن الهرم، وكان الوصول لهذا الحجر يستغرق يومًا واحدًا للوصول إلى الموقع، مما يؤكد دور النيل الأساسي في بناء الهرم".



وأوضحت أنه تم إضافة هذه الأحجار البيضاء اللامعة والثمينة للغاية كطبقة أخيرة إلى هرم يضم حوالي ستة ملايين طن من الصخور تحتها، كانت مصقولة للغاية، مما يعني أنها كانت تعكس أشعة الشمس لتصبح سمة بارزة من على بعد أميال.

