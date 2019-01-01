إصابة شخصين جراء زلزال العاصمة اليونانية

أعلن مسئولون بوزارة الصحة اليونانية، اليوم الجمعة، أن شخصين اثنين أصيبا بجروح طفيفة عقب الزلزال الذي ضرب العاصمة "أثينا"، وبلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أنه وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وتعطل بعض أنظمة الاتصالات عقب وقوع الزلزال، الذي تسبب في انهيار مبنى في العاصمة "أثينا".



وكان معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية قد أعلن، في وقت سابق، أن مركز الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا (14 ميلا) شمال غرب العاصمة "أثينا، وتبعته سبعة توابع زلزالية بلغ شدة أكبرها 1ر3 درجة على مقياس ريختر.

