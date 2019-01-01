مسئول روسي: نية واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو "بلا معنى"

قلل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، من العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. معتبرا أنها "بلا معنى".



وقال جروشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على مشروع القانون المقدم للكونجرس الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حادث مضيق كيرتش واحتجاز بحارة أوكرانيين، "كانت هناك بالفعل عشرون رزمة من هذه العقوبات، وموقفنا لم يتغير ونعتبر هذه العقوبات بلا معنى".



وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه العقوبات غير فعالة على الإطلاق وبلا معنى وتدمّر العلاقات الدولية والقانون الدولي وتبث عدم الثقة بين الدول، خاصة بين دول مثل روسيا والولايات المتحدة، المسئولتين عن حالة الاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم، موضحا أن سياسة واشنطن الخارجية تجاه روسيا باتت رهينة للسياسة الداخلية في الولايات المتحدة.



وكانت روسيا اتهمت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، بانتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود عند مضيق كيرتش، في نوفمبر الماضي، واحتجزت السفن الثلاث و24 بحارا، ما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية بين البلدين.