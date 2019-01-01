غواصة روسية صغيرة غير نووية للضفادع البشرية

تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي- 750"، سيكون بمقدورها إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.



وقال كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية بمدينة سان بطرسبورج إيجور كارافايف، اليوم الجمعة: "إن نموذجا لهذه الغواصة كُشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورج البحري العسكري الأخير".



وأضاف: "إن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي، وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما، بشرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية".



وأشار كارافايف إلى أن طاقم هذه الغواصة مكون من 20 فردا، وأنها ستتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا.



وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة، مؤكدا أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة، وستحمل إحداها صواريخ "كاليبر" المجنحة.