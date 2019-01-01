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عالم

غواصة روسية صغيرة غير نووية للضفادع البشرية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي- 750"، سيكون بمقدورها إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.

وقال كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية بمدينة سان بطرسبورج إيجور كارافايف، اليوم الجمعة: "إن نموذجا لهذه الغواصة كُشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورج البحري العسكري الأخير".

وأضاف: "إن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي، وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما، بشرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية".

وأشار كارافايف إلى أن طاقم هذه الغواصة مكون من 20 فردا، وأنها ستتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا.

وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة، مؤكدا أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة، وستحمل إحداها صواريخ "كاليبر" المجنحة.
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