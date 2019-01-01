غواصة روسية صغيرة غير نووية للضفادع البشرية
الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:17 م
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تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي- 750"، سيكون بمقدورها إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.
وقال كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية بمدينة سان بطرسبورج إيجور كارافايف، اليوم الجمعة: "إن نموذجا لهذه الغواصة كُشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورج البحري العسكري الأخير".
وأضاف: "إن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي، وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما، بشرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية".
وأشار كارافايف إلى أن طاقم هذه الغواصة مكون من 20 فردا، وأنها ستتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا.
وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة، مؤكدا أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة، وستحمل إحداها صواريخ "كاليبر" المجنحة.
وقال كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية بمدينة سان بطرسبورج إيجور كارافايف، اليوم الجمعة: "إن نموذجا لهذه الغواصة كُشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورج البحري العسكري الأخير".
وأضاف: "إن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي، وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما، بشرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية".
وأشار كارافايف إلى أن طاقم هذه الغواصة مكون من 20 فردا، وأنها ستتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا.
وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة، مؤكدا أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة، وستحمل إحداها صواريخ "كاليبر" المجنحة.