انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل بالحوامدية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من نهر النيل بالحوامدية، ورجحت التحريات غرقه.



وتلقت غرفة النجدة بلاغًا، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بنهر النيل بالحوامدية، فور إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشاله.



وتمكنت القوات من إخراج الجثة من المياه، وأشارت التحريات الأولية إلى تعرضه للغرق، وأنه مجهول الهوية، وتم نقله إلى المشرحة.



وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الادارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلي عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب المتوفى تعرض للغرق، حيث أسفرت المناظرة عن عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلي شبهة جنائية أو مقتله.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.