"ذا هيل" يكشف الخطط الأمريكية لتعويض طرد تركيا من "F-35"

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن نقاط قوة المقاتلات الأمريكية "F-35" تكمن قدراتها السرية، وبالتالي فإن الكشف عن هذه النقاط سيعرض البرنامج بالكامل للخطر الروسي، وتحاول الإدارة الأمريكية حماية أمنها القومي على المدى الطويل.



وتابع أن لهذا القرار تداعيات كبيرة على تركيا، فهي كانت تتفاوض لشراء 100 مقاتلة، وكانت مشاركته في تصنيع ما يقرب من 900 جزء من الطائرة الأمريكية.



وأضاف أنه من المقرر أن يقسم البنتاجون مهام تركيا في إنتاج وصيانة "F-35" على الدول الأربعة الأخرى.



وأشار إلى أن هذا الأمر سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 500 إلى 600 مليون دولار من أجل تغيير سلسلة التوريد، إلا أن الاقتصاد التركي سيخسر ما يقرب من 9 مليار دولار خلال مدة البرنامج.



وأوضح أن تركيا كان من المفترض أن تتسلم 4 مقاتلات أمريكية تمتلكهم تقنيًا، وتم الكشف عن أول طائرة في حفل أقيم خلال شهر يونيو من عام 2018، إلا أن تركيا لم تتسلمهم حتى الآن، ويدرس المسئولون حاليًا إمكانية تسوية الأمر دون تسليم الطائرات لتركيا.



وعلى جانب آخر، أكد الموقع أن المسئولون في الولايات المتحدة لم يستقروا حتى الآن على الخطط البديلة حتى لا تحلق المقاتلات الأمريكية في المجال الجوي التركي خلال قيامها ببعض العمليات لمواجهة تنظيم داعش في سوريا والعراق.



ونفت شركة "لوكاهيد مارتن"، المصنعة لمقاتلات "F-35"، أن يكون للقرار الأمريكي تأثير سلبي على خط الإنتاج، مؤكدة أنها ستفي بكافة التزماتها المقررة هذا العام والتي تتضمن تسليم 131 طائرة.

