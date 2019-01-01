بالفيديو.. كواليس الاعتداء على مواطن مصرى داخل طائرة رومانية

وأوضحت أن زوجة المصري مرضت بسبب معاناتها من مرض السكر إثر الاعتداء، وتم طلب المسعفين مرتين لمساعدة السيدة وإمدادها بالدواء، قبل إنزالها بالقوة من الطائرة في حالة سيئة للغاية، وسط بكاء الأطفال والركاب".

تعرض مواطن مصري للضرب المبرح داخل إحدى طائرات الخطوط الرومانية المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخاريست، على يد الشرطة الرومانية، وسط بكاء وصراخ نجله؛ بسبب حقيبة زوجته المغربية.وكشف يوسف عبدالقادر، الباحث في المركز الأوروبي لدارسات مكافحة الإرهاب، ورئيس منظمة محبى مصر في بلجيكا، عن كواليس الاعتداء على المواطن المصري، بعد نشر مقطع فيديو يوضح تعرض مصري للضرب المبرح داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخاريست، على يد الشرطة الرومانية.وقال رئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا إنه تواصل مع أسرة المواطن المصرى بعد تعرضه وأسرته للعنصرية من مضيفة طيران الخطوط الرومانية، وإخراجهم من الطائرة بطريقة مهينة جدًا بسبب عدم تحدثهم اللغة الإنجليزية، على الرغم من تنفيذ أوامر الكابتن بتغيير المقعد بجوار باب الطوارئ".وأوضح عبدالقادر إن إحدى شهود العيان داخل الطائرة أكدت له أن الرجل المصري وزوجته وطفلهما كانوا يجلسون بجوارها، بجانب مخرج الطوارئ، ولم تكن السيدة تتحدث الإنجليزية أو الرومانية، بل تتحدث الفرنسية فقط، فلم تفهم التعليمات فيما يتعلق بقواعد الخروج في حالات الطوارئ".وأضافت الشاهدة أن الأمن عاد إليهم بعد عدة دقائق وطلب جواز سفرها ومغادرة الطائرة وفقًا لقرار القبطان، موضحة أن الركاب طلبوا من الأمن توفير مترجم للتأكد أن السيدة تفهم ما هو مطلوب منها القيام به، أجاب الأمن أنهم لا يستطيعون توفير مترجم، وأنه ليست هناك حاجة لمترجم لأنهم يتحدثون الإنجليزية".