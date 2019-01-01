5 طرق تعالج آلام المفاصل والتهابها

لم اليد ليس مجرد ألم مزعج بل أكثر من ذلك بكثير فهو يستنزف قوتك ويقلل من القدرة على القيام بالوظائف الروتينية.



وقدمت كلية الطب بجامعة هارفارد عددا من الطرق العلاجية التى يمكنك اتباعها لعلاج آلام والتهابات مفاصل اليد.



- الجبيرة

قال الدكتور فيليب بلازار، جراح العظام وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد: "ارتدي جبيرة لبضعة أسابيع في حالة التهاب المفاصل، حتى يقل الالتهاب".



- الحقن

حقن الكورتيكوستيرويد في المفصل يمكن أن تقلل الالتهاب ويقول الدكتور بلازار: "إن تأثيرها يمكن أن يستمر لمدة عام".



- مضادات الالتهاب اللاستيرويدية

يساعد مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAID) على تخفيف آلام اليد عن طريق منع الإنزيمات التي تسبب الألم والتورم، لكن الدكتور بلازار يقول إنه غير فعال لمتلازمة النفق الرسغي.



وللأسف يرتبط الاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب اللاستيرويدية عن طريق الفم مثل الإيبوبروفين (أدفيل، موترين) بالقرحة، ونزيف المعدة، وتلف الكبد، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن مضادات الالتهاب اللاستيرويدية الموضعية، مثل ديكلوفيناك (فولتارين)، قد تشكل مخاطر أقل.



- الحرارة

يمكن للحرارة تخفيف تصلب اليد حيث إن الاستحمام بالمياه الساخنة ستؤدي المهمة، كذلك لعب الجولف.



- تقوية العضلات بالتمارين

يمكن أن يرشدك المعالج البدني أو المعالج المهني بممارسة تمارين لتقوية العضلات، والذي يخفف الألم.