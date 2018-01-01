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مصر

خلال 2019..

الإحصاء: التبادل التجاري مع قطر يهبط لـ 8 ملايين دولار

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصدت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا جديدا في حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الأربعة أشهر الاولي من عام 2019، إلى 8 ملايين دولار مقابل 140.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 132.8 مليون دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لقطر انخفضت بشكل حاد إلى 52 ألف دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل من عام 2019 مقابل 6.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بتراجع قدره 6.5 مليون دولار.

كما سجلت الواردات من قطر تراجعا إلى 8 ملايين دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2019 مقابل 134.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 126.2 مليون دولار خلال عام.
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