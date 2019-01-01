برلماني: قرار "الكاف" بإقامة حفله السنوي بالغردقة يؤكد مكانة مصر

قال النائب رياض عبد الستار، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقي فى الغردقة في أول أسبوع من شهر يناير القادم، بحضور نجوم أفريقيا والعالم يعني أن مكانة مصر كبيرة أفريقيا وعربيا ودوليا.



وأضاف النائب رياض عبد الستار، أن مصر تسترد عافيتها سياسيا واقتصاديا تحت القياده الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك نجد استضافة مصر للفعاليات الأفريقية الكبرى.



وتابع عضو مجلس النواب: تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أعاد هيبة مصر لمكانتها وريادتها أفريقيا وعربيا ودوليا.



وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلن اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.