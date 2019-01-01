ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية

قررت نيابة مصر القديمة، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، عن أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر القديمة، دون وقوع إصابات.



وأشارت التحقيقات إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.