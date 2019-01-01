الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

حوادث

التفاصيل الكاملة لضبط عصابة الاتجار بالأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:06 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
طباعة
ads
حصل "الدستور" على التفاصيل الكاملة لضبط عصابة الاتجار بالأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص (مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية - سابق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد - ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبصحبته (طالب – مقيم بكفر الشيخ) و(سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى")، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتان) حال شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وقد عُثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة)، بفحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا ارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى فى حين اعترف الثانى بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة، أسفرت عن حملها سفاحًا، إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب إلى زوجها خلافًا للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف فى الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ 38 دقيقة

جيلينبورج: ارتكبنا خطأ فى التعامل مع قضية اعتزال أوزيل دوليًا

منذ حوالي 18 ساعة

"الدستور" تنشر اللحظات الأخيرة في حياة زوجة إبراهيم سعدة

منذ حوالي 21 ساعة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

التفاصيل الكاملة لتعيينات "الحمرا أويل" للبترول بحقول العلمين

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

ستوديو

"نجوم ونايل إف إم" الشريك الإذاعي الوحيد لحفل جينيفر لوبيز في الساحل

إنقاذ أكثر من 14 ألف شخص في موسم الفيضانات بالصين (فيديو)

الشرطة الرومانية تعتدى بعنف على راكب مصرى داخل طائرة (فيديو)

راندا حافظ تشوق جمهورها حول اسم ألبومها الغنائي الجديد

ads

رياضة

جيلينبورج: ارتكبنا خطأ فى التعامل مع قضية اعتزال أوزيل دوليًا

كونتي: إيكاردي وناينجولان خارج حسابات إنترناسيونالي

بيتزارو: الموسم المقبل سيكون الأخير

ريبيري يسافر للقاهرة تلبيه لرغبة ابنته ويؤازران الجزائر

الرئيس نيوز

عمر بعضها لا يتخطى "الهجوم الواحد".. تقرير يرسم خريطة الجماعات الإرهابية النشطة في مصر

قريبا.. اكتشاف الآثار بالليزر والأقمار الصناعية

الصحة: أهداف 2030 و2063 لن يتسنى إنجازها دون برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان

رئيس الوزراء يوجه بتوفير مقار بأسواق الجملة لتسويق منتجات «الخدمة الوطنية»

منوعات

دراسة: الحيوانات الأليفة تخلّصك من التوتر

"خدعة بيولوجية" قديمة هي السبب في انتشار وباء البدانة

الرئيس الألماني يحيي الذكرى السنوية الـ 75 لمحاولة اغتيال هتلر

ولادة طفلة بـ"ثلاثة رءوس" تذهل الأطباء في الهند

كشكول

"التعليم العالي"و"حلوان" ينظمان ندوة تعريفية بخدمات الطلاب الوافدين

تعرف على حقيقة وفاة مريض بالإيدز في معهد جنوب مصر للأورام أسيوط

عميد هندسة القاهرة: توفير 175 جهاز حاسب آلي استعداداً للتنسيق

انطلاق مبادرة "إدرس في مصر" بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

داعية سلفي: "ياسر برهامي" غيّر مواقفه من الإخوان لأسباب عديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يشارك بالملتقي الخامس لمرصد التراث بالبلدان العربية

"قناه السويس.. أهميتها السياسية والاستراتيجية" على طاولة ثقافة المنوفية

"ثورة 23 يوليو ومشروع الدولة الوطنية" بحزب التجمع

"أدب الطفل بين الواقع والمستقبل" بثقافة طنطا

صفحتنا ع الفيس بوك