حصل "الدستور" على التفاصيل الكاملة لضبط عصابة الاتجار بالأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص (مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية - سابق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد - ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها)، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.



وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبصحبته (طالب – مقيم بكفر الشيخ) و(سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى")، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتان) حال شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وقد عُثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة)، بفحصها تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة.



بمواجهة المتهمين أقروا ارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى فى حين اعترف الثانى بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة، أسفرت عن حملها سفاحًا، إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب إلى زوجها خلافًا للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف فى الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.