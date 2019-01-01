ميركل:هجوم ترامب على النائبات الديمقراطيات تتعارض مع ما يجعل أمريكا "عظيمة"

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، ان تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة التي هاجم فيها أربع نائبات ديمقراطيات يتحدّرن من أقليات تتعارض مع ما يجعل أمريكا عظيمة.



وقالت ميركل، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، أود ان أنأى بنفسي بحزم عن هذه الهجمات، وأنا متضامنة مع النساء اللواتي تعرضن للهجمات، مشيرة إلى أن قوة أمريكا تكمن في ذلك الشعب المتحدر من مختلف الأصول والذي ساهم في جعل البلاد عظيمة.



وقبل ذلك نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصريحات الرئيس الأمريكي، الذي دعا النائبات إلى العودة من حيث أتين، باعتبارها "غير مقبول إطلاقا".