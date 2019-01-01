"أدب الطفل بين الواقع والمستقبل" بثقافة طنطا

اختتم قصر ثقافة الطفل بطنطا، فعاليات ورشته الأدبية تحت عنوان "أدب الطفل بين الواقع والمستقبل" حيث شهد الختام توزيع شهادات التقدير والتميز على المشاركين من الأطفال في مجالات القصة القصيرة وشعر العامية والفصحى، وذلك بعد عرضها على لجنة التحكيم المكونة من الأديب محمد نوح والكاتب والشاعر مصطفى منصور.



جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تنظمها في فروعها المختلفة بالمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية التي تبثها الجماعات الخارجة على القانون.



من ناحية أخرى، تنفذ الهيئة العديد من الفعاليات والورش المتنوعة، احتفالا بثورة 23 يوليو، في المواقع الثقافية بكل أرجاء الجمهورية.



وتعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، على رعاية الأطفال واكتشاف المواهب، وتنميتها، في كل المجالات سواء في المسرح، أو الفنون التشكيلية وغيرها.