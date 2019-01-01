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الثقافة

مايكل كولينز يحكي قصة بعثة أبوللو 11 في الذكري الـ 50 لإنطلاقها

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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في المشهد الذي جمع بين "كوبر" بطل فيلم Interstellar ومعلمة إبنته"ميرف"٬ يتصفح كوبر أحد الكتب الموجودة فوق مكتب المعلمة٬ التي تخبره: بأنها كتب تعليم قديمة لقد استبدلناها بإصدارات مصححة تشرح كيف زورت بعثة أبوللو لإفلاس الإتحاد السوفيتي. فيسألها كوبر بدوره: ألا تصدقين أننا وصلنا للقمر؟ فتجيبه: أصدق أنها دعاية رائعة ليفلس السوفيت أنفسهم٬ لصب كل مواردهم في الصواريخ والآلات عديمة الفائدة كأجهزة الرنين المغناطيسي. يسألها مستنكرا: آلات عديمة الفائدة؟! لو كان متبقيا جهاز من أجهزة الرنين التي ترينها عديمة الفائدة لكان أكتشف الكيس الدهني في دماغ زوجتي٬ ولكانت تجلس الآن أمامك بدلا مني تصغي لما تقولين٬ وكان هذا سيكون جيدا لأنها الأكثر هدوءا."

فما هي بعثة أبوللو التي أنكرت المعلمة حدوثها وأنها كانت مجرد دعاية لإفلاس الإتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة بينها وبين الولايات المتحدة؟ والذي يحتفي محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم بالذكري الخمسين لقيامها ووضع أول انسان قدمه علي سطح القمر من خلال بعثة أبوللو 11 وإن كان رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين" هو أول إنسان يصعد في رحلة فضائية خارج الأرض لكنه لم يخرج من مركبته٬ وكانت هذه البعثة في 12 أبريل عام 1961.

يحكي "مايكل كولينز" أحد رواد الفضاء الثلاثة الذين شاركوا في بعثة أبوللو 11 تفاصيل الرحلة التي شاركه فيها زميليه في وكالة ناسا الفضائية: نيل أرمسترونج٬ وبز ألدرون قائلا: "قبل خمسين عاما شاركت في مغامرة مع نيل أرمسترونج وبز ألدرون للهبوط علي سطح القمر لأول مرة في التاريخ. كانت مهمتي أن أبقي في المدار علي إرتفاع 60 ميلا فوقهما داخل وحدة القيادة٬ التي كان عليها أن تعيدنا إلي الأرض في النهاية.

بعد أن تناولنا إفطارا دسما أقلع الصاروخ في 16 يوليو 1969. شعرت أنا ونيل وبز بثقل هذه المسئولية أمام العالم أجمع، لقد تطلب هبوط الإنسان علي سطح القمر مشاركة حوالي 400000 شخص من المهندسين ومبرمجي الكومبيوتر إلي الخياطين الذين صنعوا البذلات الفضائية العازلة للهواء.

أعتقدنا أن الكومبيوتر الذي استخدمناه علي ظهر المركبة آنذاك متطورا جدا٬ لكنه يعتبر اليوم أقل تطورا بكثير من الأجهزة المحمولة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. استخدمت وكالة ناسا ثلاثة هوائيات حول الأرض٬ واحد في أسبانبا والثاني في أستراليا والأخير في كاليفورنيا٬ لذلك يمكن لفريقنا في هيوستن رؤيتنا في أي وقت وتحديد المسارات التي علينا أخذها٬ بغض النظر عن اتجاه دوران الأرض.

كنا باتجاه أشعة الشمس علي مدار الساعة في النقطة ما بين الأرض والقمر. ولكي ننظم درجات الحرارة علي مركبة أبوللو 11 كان علينا إجراء مناورة٬ يشبهها البعض بعملية "تقليب المشاوي" حيث كان علينا قلب المركبة إلي الجانب المعاكس تماما كما نقلب قطع الدجاج علي النار.

عندما رأينا القمر لأول مرة عن قرب٬ كان منظرا رائعا وأذهلنا مدي كبر حجمه.كانت أشعة الشمس تحيط القمر وشكلت هالة ذهبية سطع نورها علي نافذة المركبة بالكامل. صحيح أن منظر القمر كان آخاذا٬ ولكن لا يقارن بجمال الكرة الأرضية عن بعد.

حطت مركبة نيل آرمسترونج وبز ألدرون في 20 يوليو 1969 بعد هبوط حرج أستنفد كمية الوقود كلها تقريبا. وضع نيل وبز العلم الأمريكي ولوحة تذكارية مكتوب عليها: هنا خطي رجال من كوكب الأرض أول خطواتهم علي سطح القمر في 20 يوليو 1969. لقد أتينا بسلام بالنيابة عن جميع البشر.

لقد كنت بمفردي خلف القمر٬ ولكنني لم أشعر بالوحدة٬ إذا حسبنا العدد سنجد أن ثلاثة مليارات شخص بالإضافة إلي شخصين أخرين كانوا جميعا في جانب واحد٬ وأنا وحدي علي الجانب الآخر٬ ومع ذلك شعرت بالراحة التامة هناك٬ وكان معي قهوة ساخنة أيضا.

عدنا إلي الأرض في 24 يوليو 1969 وهبطنا في المحيط الهادئ٬ وتمت دعوتنا لأخذ جولة حول العالم٬ وأدهشني أن في كل مكان ذهبنا إليه كان الجميع يرددون: نحن نجحنا٬ نحن٬ أنا وأنت وسكان هذا الكوكب الرائع٬ جميعنا وصلنا إلي القمر.
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