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عالم

مقتل 6 وإصابة 27 في انفجار قرب جامعة كابول

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
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قال مسؤولون إن انفجارا وقع اليوم الجمعة، قرب مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأسفر عن مقتل ستة وإصابة 27 على الأقل بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة قندهار بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80.

وقال شاهد ومسؤول بوزارة الداخلية إن النيران اشتعلت في سيارة بعد الانفجار الناجم عن قنبلة لاصقة.

والقنابل اللاصقة تهديد شائع في كابول إذ يلصق المتشددون عادة متفجرات تحت مركبات.

وذكر فرامرز فردوس المتحدث باسم شرطة كابول أن فريقا من الشرطة نزع فتيل قنبلة ثانية وضعت بالقرب من موقع الانفجار.
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