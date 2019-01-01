وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد..تعرف عليها

التجاعيد هي الكابوس الأكبر الذي يهدد جميع النساء، حيث تفقد المرأة معها جمالها ورونقها وتوجد عدة طرق لعلاج هذه المشكلة منها العمليات الجراحية والأدوية والمستحضرات الكيميائية لكنها للأسف تحتوى على مجموعة من الآثار الضارة.



ولذلك قدم موقع food prevent، وصفة طبيعية لعلاج مشكلة التجاعيد مبكرا دون الحاجة لعمليات التجميل.



المكونات:

1 ليمون طازجة

2-3 ملاعق كبيرة عسل

قطن



كيفية التحضير:

اعصري الليمونة على العسل.

وإذا كان جلدك حساسا، يوصى بشدة بإضافة بعض الماء إلى العصير.



طريقة الاستخدام:

ضعي الخليط على وجهك.

انتظري عدة دقائق حتى يجف العصير، ثم اشطفي وجهك بالماء.

كرري التجربة مرة واحدة في الأسبوع.



وتمكنك من الحصول على مظهر جديد وتباطؤ ظهور التجاعيد، بالاضافة لبشرة ناعمة وصحية بفضل الفيتامينات C وE.