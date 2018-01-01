جيلينبورج: ارتكبنا خطأ فى التعامل مع قضية اعتزال أوزيل دوليًا

اعترف نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يوجين جيلينبورج أن الاتحاد أخطأ في طريقة تعامله مع اعتزال اللاعب الألماني مسعود أوزيل دوليا بعد بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وأكد جيلينبورج، أنه كان على اتحاد الكرة الألماني أن يتخذ موقفا أكثر وضوحا بعد انتشار صورة لأوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما كان عليه أيضا مواجهة الحملة العنصرية العدائية التي تعرض لها اللاعب في ألمانيا على خلفية الصورة المذكورة.



وقال جيلينبورج: "الأشخاص الذين يشغلون مناصب، عليهم أحيانا أن يتخذوا قرارات سريعة، ولكن في هذه الحالة نعرف تماما أن هذا لم يحدث".



وأضاف: "هذه القضية لم تكن متوقعة بالنسبة للاتحاد الألماني، الآن يمكننا أن نسأل أي شخص انتقدنا، ماذا كان سيفعل في موقف مثل هذا؟، على أي حال لا أعرف شخصا يمكنه التعامل مع هذا الموقف الدقيق للغاية بدون أن يرتكب أخطاء".