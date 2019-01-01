تنفيذ 5 آلف مشروع بقيمة 578 مليون جنيه بـ"مشروعك" في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت قيمتها 578 مليون جنيه، وذلك كقروض للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة بإجمالي 5006 مشروع تم تنفيذهم، بالإضافة إلى 273 مشروعًا تحت الدراسة بتكلفة 88 مليون و500 ألف جنيه.



وهذه المشروعات تمثلت في مشاريع تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت 11 ألف و271 فرصة عمل للشباب، وذلك فى إطار متابعة قيادات المحافظة المستمرة لبرنامج "مشروعك" والذى يقوم بتقديم قروض بفائدة بسيطة للشباب تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.



وفى سياق متصل؛ وجه محافظ الغربية، مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة مما يساهم فى القضاء على البطالة.