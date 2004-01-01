حفل فرقة "كنوز" بمكتبة مصر الجديدة 27 يوليو

تنظم مكتبة مصر العامة٬ بحي مصر الجديدة٬ حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه فرقة "كنوز" بقيادة الفنان المطرب محمود درويش٬ وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة٬ الموافق 27 يوليو الجاري.



هذا ويتضمن الحفل باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها: بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ، الربيع لـ فريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبدالوهاب.



يذكر أن فرقة "كنوز" تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.