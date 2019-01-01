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عالم

سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" حتى 15 أغسطس

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات في جبل طارق، اليوم الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس1" حتى الـ15 من أغسطس المقبل.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "جريس1"، جاء على خلفية مزاعم بأنها تحمل كميات من النفط الإيراني إلى سوريا.

يشار إلى أن حكومة جبل طارق- وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار- قد أعربت عن اعتقادها بأن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا، وهي منشأة مملوكة للحكومة السورية وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على دمشق من قبل الاتحاد الأوروبي.
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