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الثقافة

الأربعاء.. حفل بلاك تيما بالمسرح الروماني

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل المسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 24 يوليو٬ حفلا فنيا موسيقيا غنائيا٬ يحييه فريق "بلاك تيما"، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء٬ والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 22 يوليو وتستمر حتى 6 سبتمبر.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أغاني الفريق القديمة، مثل "بحار" و"شيراتون" و"زحمة"، مع مقتطفات من ألبومه الأخير "غاوي بني آدمين"، أبرزها "كن سعيد" و"أخبار أهرام جمهورية".

يذكر أن "بلاك تيما" فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب من النوبة، تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ومؤسسوه، هم: أمير صلاح الدين٬ أحمد بحر، ومحمد عبده، وشاركوا بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، ثم طرحوا ألبوم "بحار" عام 2010 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، تم ترشيحهم لأربع جوائز وورلد ميوزيك أوورد.
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