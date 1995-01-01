المحكمة العليا في هولندا تقر بمسئولية أمستردام عن مقتل 350 من مسلمي البوسنة

أيدت المحكمة العليا في هولندا الحكم الصادر من محكمة أقل درجة قضى بمسئولية هولندا الجزئية عن مصرع نحو 350 رجلا من مسلمي البوسنة، قتلوا على يد قوات صرب البوسنة خلال مذبحة سربرينيتسا، في عام 1995.



وذكرت المحكمة العليا- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة- أن قوات حفظ السلام الهولندية التابعة للأمم المتحدة أجلت الرجال البوسنيين من قاعدتها العسكرية بالقرب من بلدة "سربرينيتسا" في البوسنة والهرسك، في 13 من يوليو لعام 1995، على الرغم من أنهم على علم بأن هؤلاء الرجال معرضون لخطر الاعتداء والقتل على يد قوات صرب البوسنة.



ويعد الحكم الذي صدر اليوم هو الأحدث في المعركة القانونية طويلة الأمد التي يخوضها مجموعة من أقارب ضحايا مذبحة سربرنيتسا، تحت اسم "أمهات سربرينيتسا"، لتحميل الحكومة الهولندية مسئولية مقتل أقاربهم في أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وقضت المحكمة بأحقية أقارب القتلى بطلب 10% من التعويضات المالية المستحقة من الحكومة الهولندية، لأن المحكمة قدرت فرص نجاة الرجال البوسنيين بنسبة 10% في حال سمحت لهم القوات الهولندية بالبقاء داخل قاعدتها العسكرية.