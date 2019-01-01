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فى يومه العالمى.. طرق وقاية الالتهاب الكبدى

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يحدث التهاب الكبد الفيروسى بأنواعه المختلفة ،D،E A،B،C نتيجة العدوى الفيروسية التي تصيب الجسم والكبد، وتؤدي التهابات الكبد الفيروسية إلى مضاعفات خطيرة مثل تشمع الكبد وفشل الكبد، وكذلك يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان الكبد.

وبمناسبة اليوم العالمى لمكافحة فيروسات الكبد، قدم موقع الصحة العالمية بعض المعلومات للوقاية من تلك الفيروسات على النحو التالى:

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي "a"
- الاهتمام بالنظافة الشخصية، وخصوصًا غسل اليدين بعد استعمال الحمام، والعناية الفائقة عند ملامسة الأطعمة، وخصوصًا للعاملين في المطاعم.

- العناية الفائقة عند تحضير الطعام وغسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل استعمالها.

-إعطاء الأطفال التطعيمات في أوقاتها المحددة وعدم التهاون في هذا الموضوع.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي "b"
-الابتعاد عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.

- قبل إتمام مراسم الزواج، ينصح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الشاب والفتاة للتأكد من الخلو من فيروس المرض.

-عدم استخدام أغراض الآخرين الخاصة؛ مثل شفرة الحلاقة وخيط الأسنان ومبرد الأظافر.

-في حال كان أحد الأشخاص يحمل فيروس المرض، فعليه إعلام طبيب الأسنان والأشخاص المحيطين به لأخذ الاحتياطات اللازمة، ولا يسمح له بالتبرع بالدم.

-تنظيف وتضميد جميع الجروح.
-تجنب السباحة في البرك العامة إذا كان الشخص مصابًا بجروح أو تقرحات مفتوحة.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائى "c"
-عدم استخدام الأدوات الملوثة؛ مثل الإبر، الوشم، وثقب الجسم بأدوات غير نظيفة.

-الابتعاد عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.

- الإقلاع عن المخدرات.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي "e"
-لا يعيش فيروس هذا المرض إلا بوجود فيروس التهاب الكبد الوبائي «B»، ولذا فإن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي «B» تؤدي إلى الوقاية من هذا المرض.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي "d"
ينتقل هذا الفيروس عن طريق مياه الشرب والطعام والملوث ببراز المريض، ولذا فإن غلي الماء قبل شربه وطهي الطعام جيدًا مع العمل على عدم تناول طعام نيئ إلا بعد التأكد من نظافته، كلها أمور من شأنها أن تحميك.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي «و»
-ينتقل فيروس هذا المرض عن طريق الدم، ولذا فإن إجراء الفحوصات اللازمة للدم المنقول للتأكد من خلوه من الفيروس، والابتعاد عن المخدرات وإبر الوشم، كلها إجراءات من شأنها أن تحمي الإنسان من الإصابة بهذا المرض.
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