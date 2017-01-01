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رياضة

دي ليخت: أردت الانضمام ليوفنتوس قبل حديث رونالدو معي

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
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قال مدافع يوفنتوس الجديد ماتيس دي ليخت اليوم الجمعة، إنه فكر في الانتقال لبطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم قبل أن يطلب منه كريستيانو رونالدو ذلك.

وأعلن يوفنتوس ضم اللاعب الهولندي البالغ عمره 19 عاما وأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم حاليا أمس الخميس من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو (84.39 مليون دولار).

وقال دي ليخت الشهر الماضي إن البرتغالي رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بعد مواجهتهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح في أول مؤتمر صحفي له بعد الانضمام ليوفنتوس "بعد النهائي تأكدت من أنني أريد الالتحاق بصفوف يوفنتوس حقا. كان من الإطراء الشديد أن يطلب مني رونالدو ذلك لكن هذا لم يصنع الفارق".

وأضاف "تحدثت مع (المدرب) ماوريتسيو ساري من أجل التعارف وكان أحد الأسباب التي دفعتني للمجيء. سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه وأحب فلسفته في اللعب وطريقة تحضير الدفاع".

ولا يشعر دي ليخت، الذي قاد أياكس للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بضغط إضافي بعد أن أصبح من أغلى المدافعين في العالم.

وتابع "الضغط طبيعي في كرة القدم وبالنسبة لي ليست مشكلة وسأظهر قدراتي في الملعب.

"أبلغ 19 عاما وبإمكاني التطور وأرغب في ذلك ومن المهم العمل الشاق يوميا للتعلم ولأصبح في أفضل حال، يوفنتوس يشكل خطوة هائلة لي. في هولندا تُبنى الهجمات كثيرا من الخلف والدفاع يضغط في الملعب أما في ايطاليا يكون الدفاع متمركزا ومتقاربا بشكل أكبر واعتقد أن يوفنتوس سيساعدني وأنا
سأساعده".

ووقع دي ليخت على عقد يمتد لخمس سنوات مع بطل الدوري الايطالي وذكرت تقارير أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو وسيكون بالإمكان تفعيله بداية من العام الثالث للتعاقد.

وبات دي ليخت أحد أغلى المدافعين في العالم فيما يتصدر زميله وقائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك القائمة عقب انتقاله لليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) في 2018.

وفاز دي ليخت بلقب دوري الدرجة الأولى الهولندي وكأس هولندا في آخر موسم له مع أياكس إلى جانب زميله في الفريق فرينكي دي يونج الذي انضم بعدها لبرشلونة.
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