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الثقافة

ورشة "كيف تتذوق الصورة الفوتوغرافية" بدار المرايا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:21 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتعاون مع شبكة آمون لدراسات السينما والأدب، تنظم دار المرايا ورشة بعنوان "كيف تتذوق الصورة الفوتوغرافية" والتي يقدمها المصور والمعماري وسام الشرقاوي يومى ٢٨ يوليو من ٦ حتى ٩م و٣٠ يوليو من ٧ إلى ٩م بمقر المرايا في ٢٣ ش عبدالخالق ثروت الدور ٢ شقة ١٧.

وتتضمن محاور الورشة الإجابة عن: كيف تتذوق الصورة الفوتوغرافية؟، هل سألت نفسك مرة لماذا بعض الصور جميلة وبعضها غير ناجح ؟، لماذا تشاهد بعض الصور عدة مرات، بل عدة شهور، ويمكن سنوات ولا تمل من النظر إليها ؟، هل تساءلت يومًا لماذا تفوز بعض الصور في المسابقات وأخرى تنتقد؟ وما سبب انتقادها؟.

هناك الكثير من العناصر التي من شأنها صياغة الرؤية الجمالية للصورة مثل: الإضاءة، تناغم الألوان، زاوية وزمن التصوير، مستوى التباين وغيرها.

ولكن من أهم الأسباب التي تجعل الصورة متميزة، هو أنها تتمتع بتكوين ناجح، وهذا هو موضوع الورشة.
فى اليوم الأول إلقا الضوء على كيفية قراءة الصورة الفوتوغرافية من خلال عرض الشرائح وتحليلها مع التركيز على عدد من قواعد التشكيل الفوتوغرافي لخلق تكوين ناجح.

اليوم الثانى: من خلال توزيع بعض الأعمال الفوتوغرافية على المشاركين، سيتم عقد حلقة نقاش للتحليل والتفسير والتّقييم للوصول إلى مكامن الجمال والإمتاع فى العمل الفنى.
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