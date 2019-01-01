رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، توصله إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبه مارك كوكوريلا إلى خيتافى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن عقد كوكوريلا يتضمن بندًا يسمح لخيتافي بشراء اللاعب مقابل 6 ملايين يورو فى نهاية الموسم.



وفي حال قرر خيتافى بيع عقد اللاعب البالغ 20 عامًا مستقبلًا، سيحصل نادي برشلونة على 40% من قيمة إعادة البيع.



ولعب كوكوريلا خلال الموسم الماضي مع إيبار على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري الأخير عقده نهائيًا مقابل مليوني يورو، ولجأ برشلونة لتفعيل بند في عقده يسمح للنادي الكتالوني، بإعادة شراء اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، فاسترده قبل أيام من إعارته لخيتافي.