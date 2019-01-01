تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح على السلام.. غدًا

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت ينظم احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بحضور وزيرة الثقافة، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد فتحي، رئيس مؤسسة اسمعونا، فضلًا عن فرق عمل العروض المشاركة ضمن خطة تجوال العروض وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، وذلك في السادسة مساء غد السبت، على مسرح السلام بشارع قصر العيني.



وأضاف الفنان محمد شرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة، إن خطة العروض والتي سيتم إعلانها خلال الاحتفالية هي الأضخم لتجوال عروض احترافية في تاريخ البيت الفني للمسرح وهو مشروع طموح بدعم ومساندة العديد من الجهات المعنية، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة.



يذكر أن برنامج الحفل يتضمن فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي وخطة تجوال العام القادم، والتي سوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال الاحتفالية، كما تتضمن أيضا تكريم لفرق عمل العروض المسرحية التي شاركت في العام الماضي، ومجموعة من ممثلي الجهات التي تعاونت من أجل نجاح تجوال العروض بالمحافظات، ويقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز.