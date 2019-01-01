مناقشة داخل الكادر.. رؤى سينمائية لــ هاشم النحاس الأحد

تعقد بجمعية نقاد السينما المصريين، في السابعة من مساء الأحد المقبل، أمسية ثقافية فنية لعرض ومناقشة كتاب "داخل الكادر.. رؤى سينمائية" والصادر حديثًا عن هيئة قصور الثقافة، للناقد المخرج هاشم النحاس.



هذا ويُدير النقاش الناقد أحمد شوقي في حضور هاشم النحاس، وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.



يضم الكتاب مجموعة مختارة من مقالات "النحاس" التي كتبها ونشرت في جريدة القاهرة، في عامود يحمل عنوان "داخل الكادر"، ويطرح في كل مقالة فكرة مركزة عن قضية من قضايا السينما.



يذكر أن "النحاس" سبق وصدرت له مجموعة من الكتب السينمائية، منها "يوميات فيلم، ونجيب محفوظ على الشاشة، ودراسات سينمائية، والروائي والتسجيلي، والهوية القومية في السينما العربية، ومستقبل السينما التسجيلية في مصر بركات كروان السينما المصرية، وصلاح أبو سيف...محاورات، والسينما والدولة، والسينما المصرية وحقوق الناس".

