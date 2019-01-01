فيديو.. "الحياة اليوم" ينفرد بتغطية خاصة من "الصوب الزراعية" بقاعدة محمد نجيب

من داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتحديدًا منطقة الصوب الزراعية المحمية، ينفرد برنامج "الحياة اليوم" بتغطية خاصة تقوم بها المذيعة "لبنى عسل" تستعرض خلالها ما تم إنجازه حتى الآن وتفاصيل أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا فى مصر، وهو مشروع "الصوب الزراعية".



خلال الحلقة التى ستتم إذاعتها قريبًا على شاشة قناة "الحياة"، أجرت المذيعة لبنى عسل لقاء مع اللواء محمد عبدالحى محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، الذى أكد أن توجيهات القيادة السياسية بأن يتم الانتهاء من مشروع المائة ألف فدان زرعات محمية "الصوب" فى أقصى سرعة، لافتًا إلى أنه داخل القطاع الزراعى الخاص بالشركة الوطنية للزراعات المحمية، بمنطقة قاعدة محمد نجيب، تم الوصول إلى زراعة 9 آلاف فدان، من بينها 6 آلاف فدان عبارة عن مزرعة صوب وبيوت زراعية، فضلًا عن 2500 فدان مزروعة زيتون، و500 زراعات أخرى مثل البطيخ.



وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضى بافتتاح المرحلة الأولي من مشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، والتى تأتى في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.