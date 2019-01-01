ميركل: حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" تدفع سياسة المناخ للأمام

ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الناشطة السويدية في مجال حماية المناخ، جريتا تونبرج، وحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بنفس القضية تدفعان سياسة الحكومة الألمانية في حماية المناخ إلى الأمام.



وقالت ميركل، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "لقد دفعونا بالتأكيد إلى الإسراع"، مضيفة أن طلاب المدارس دفعوا الأوساط السياسية إلى التعامل بشكل أكثر حسما مع القضية".



وتحدثت ميركل عن "أنماط طقس غير عادية" تظهر مدى الضرر الذي سيجلبه عدم التصرف في سياسة المناخ.



وتشارك الناشطة السويدية جريتا تونبرج بالتوازي مع المؤتمر في مظاهرة من أجل حماية المناخ في برلين، والتي تقام في إطار حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".