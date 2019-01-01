زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال شرق الهند

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، شمال شرقي الهند، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية: أن مركز الزلزال وقع في منطقة "شرق كامنج" بولاية "أروناتشال براديش"، مشيرة إلى أن السكان في ولاية "آسام" وبعض الولايات الأخرى الواقعة شمال شرقى الهند شعروا بالزلزال.