كيف تعبّر الأبراج النارية عن غضبها؟

تشتهر الأبراج النارية كونها أبراجا يرفعون شعار الاكتفاء الذاتي، فلديهم قناعة تامة بما في أيديهم لا ينظرون إلى ما في يد الآخرين، كما أنهم يمتلكون القدرة على العيش بمفردهم، وفي كثير من الأحيان يفضلون تلك الوحدة ويختارونها لأنفسهم.



ويحدد مولود البرج الناري أهدافه بدقة، ويعرف طريق الوصول إليها، ولا يشعر بالراحة قبل أن يصل إلى هدفه، وهي أبراج " القوس، الأسد، الحمل".



وإليكم في تلك السطور طريقة تعبير الأبراج النارية عن غضبها..



برج القوس:

يعتبر برج القوس من الأبراج سريعة الغضب بطبيعتها، فمبجرد الخلاف معه في الرأي تجده يغضب ويثور ولكن سرعان ما يهدأ ويشعر بالذنب، فإن تعبير الغضب لدى برج القوس لا يتعدى الدقائق، ثم يعاود من جديد على الفور.



برج الأسد

يعتبر برج الأسد من الأبراج التي تعتبر مخالفتها في الرأي أزمة في حد ذاتها، ولكن غضب الأسد عبارة عن رياح عاصفة، فهو لا يسامح بسهولة، وتدخل معه في حوارات عدة لكي تهدئ من روعه، لكن للأسف دون جدوى تذكر، ومن الممكن أن يتلفظ بألفاظ وعبارات قاسية بطبيعة الحال، فهو كل هدفه ساعة الغضب أن يصل بالشخص أمامه إلى الاهتزاز وعدم الثقة بالنفس.



برج الحمل

الصراخ هو الحل عند الغضب بالنسبة لبرج الحمل، تجده بمجرد أن يغضب يرفع من صوته لأقصى حد، ويعبّر بالكلام القاسي والخارج عن اللياقة بطبيعة الحال، فهو برج يعشق التملك، ويشعر بالغيرة لمجرد محاولتك امتلاك ما يخصه، أو فقط يشعر بذلك.