احتراق مختبر فضاء صينى أثناء دخوله الغلاف الجوى للأرض

احترق مختبر الفضاء الصيني "تيانجونج 2" اليوم الجمعة، أثناء عودته ودخوله الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعدما أنهى مهمة فى الفضاء استمرت ثلاثة أعوام.



ونقلت صحيفة الشعب الصينية اليومية عن وكالة الفضاء في الصين، أن الجزء الأكبر من مركبة الفضاء التي يبلغ طولها 4ر10 متر تعرض للتدمير أثناء الدخول في الغلاف الجوي، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تسقط أجزاء صغيرة من الحطام في "منطقة آمنة" بالجزء الجنوبي من المحيط.



وتعد مركبة "القصر السماوى" التي يبلغ وزنها 8.6 طن، مقدمة صغيرة لمحطة فضاء صينية، من المقرر أن تحلق في الفضاء بحلول عام 2022، حسب خطط حالية.



وتم إطلاق "تيانجونج 2" في سبتمبر عام 2016، لتبقى المركبة في الخدمة على مدار عامين، وقد تعهدت الصين بأن "تفرج في الوقت المناسب عن معلومات، وأن تطلع الجهات ذات الصلة عليها بطريقة شفافة" بعد أن تدخل المركبة الغلاف الجوي.



ومكث اثنان من رواد الفضاء الصينيين على متن المركبة الفضائية لأكثر من 29 يومًا في عام 2016، وهي أطول رحلة فضائية مأهولة في تاريخ البلاد.



وإلى جانب نظام دعم الحياة، تم اختبار أنظمة الالتحام والتزود بالوقود فى "تيانجونج 2" إلى جانب عمليات صيانة أخرى من أجل محطة الفضاء المستقبلية.



وعاد أول مختبر فضاء مأهول فى الصين "تيانجونج 1" إلى الغلاف الجوي فى أبريل عام 2018، وتم ذلك أيضا فوق الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.