البحث العلمي تعلن تأهل 12 فريقا للمشاركة فى نهائي "الهياكل"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والكلية الفنية العسكرية تأهل 12 فريقا من طلاب الجامعات المصرية للمشاركة فى المرحلة النهائية للمسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة المتقدمة والتي ستعقد خلال الفترة من ٢٧ يوليو الجاري وحتى أول أغسطس المقبل.



وأوضحت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم، أن كل فريق سيتكون من 5 طلاب جامعيين ومشرف على المشروع، وأن الطلاب المتقدمين للمسابقة خضعوا لدورة تدريبية متخصصة للتدريب على تصميم وإنتاج المواد المركبة اشتملت على العديد من الأنشطة التدريبية والمعملية والتدريب على حزم برامج التصميم بغرض زيادة المعرفة وتبادل الخبرات بين الطلاب المشاركين.



وأضافت أنه تقدم للمسابقة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي 20 جامعة من الجامعات المصرية بـ 30 فريقا بإجمالي 194 طالبًا، وهى المسابقة التنافسية بين طلبة الجامعات المصرية وأقيمت بالكلية الفنية العسكرية بهدف توطين المعرفة بالمواد المركبة وتصميمها وتصنيعها عمليًا والتعرف على تطبيقات المواد المركبة في المجالات المختلفة مثل الطائرات الموجهة بدون طيار، والمركبات البحرية، والمركبات الأرضية وغيرها.



ولفتت إلى أن الفريق الأول الفائز سيشارك في المسابقة الدولية لتصنيع المواد المركبة والتي ستعقد بالصين.



يذكر أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة مستويات متدرجة الصعوبة وتهدف إلى تنمية مهارات التصميم والتصنيع لدى الطلبة المشاركين فى المسابقة في مجال المواد المركبة والهياكل الذكية والتي ازدادت تطبيقاتها الصناعية في الآونة الأخيرة في مجال صناعة الطائرات والسيارات والأجهزة التعويضية والعديد من المجالات التقنية الأخرى.



وتأتي مسابقة المواد المركبة ضمن بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والكلية الفنية العسكرية في مجالات العمل البحثي المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الإختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية.



وقد قدمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدعم الكامل لكافة أنشطة المسابقة بهدف خلق حاضنة تكنولوجية في مجال المواد المركبة بالكلية الفنية العسكرية لتقديم الدعم في هذا المجال لطلبة الجامعات المصرية.