دار ميزر تطرح رواية "ليليت امرأة من نار"

صدر حديثا عن دار ميزر للنشر والتوزيع٬ الكتاب الثاني للمهندس عباس الزهيري، وهو رواية بعنوان "ليليت... امرأة من نار. تقع الرواية في 308 صفحات من القطع المتوسط، صمم غلافها المهندس رمزي الدهيسي ولوحة الغلاف للمؤلف نفسه.



ومما جاء علي الغلاف الخلفي:"ليليت، امرأة شقراء، ذات جاذبية أخّاذة، ابتداء من عينيها الساحرتين وشعرها الطويل المتموج وقوامها الممشوق إلى ابتسامتها العذبة وروحها الشفافة التواقة إلى حياة متوهجة حبًا وشبابا.



غادرت ليليت روسيا البيضاء، بلدها الذي تحبه، وتركت وراءها أهلها، الذين لم يبارحوا بالها يومًا، وجاءت إلى الدنمارك، لترى مجتمعًا آخر، حاولت التأقلم معه وتحسين ظروفها المعيشية، وصدفة تلتقي بإلياس، القادم من العراق، فتأخذ حياتها مسرىً آخر، إذ تبدأ تعجّ بمتغيرات ومفاجآت ومغامرات لم تكن لتخطر على بالها، ولم تك حتى مستعدة لها. فتعيش قصة حب عارمة، وتسافر مع حبيبها إلى أرض غريبة تتصارعها الحروب وتفتك بأهلها بتلك الفترة مجاميع إرهابية متطرفة، ويعاني بصورة خاصة الإيزيديون من خطر إبادة جماعية. هنا تدخل ليليت وحبيبها لحظة اختبار حرجة في أجواء الحب والحرب!