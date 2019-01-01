ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من الهروين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.



وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وذلك حال تواجده بدائرة قسم العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.