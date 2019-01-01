مقتل زوجين وطفليهما في جريمة عنف أسري قرب مدينة زيوريخ

قالت الشرطة السويسرية إنه عثر على رجل وزوجته وطفليهما مقتولين داخل شقتهم بالقرب من مدينة زيوريخ.



ورجحت الشرطة، اليوم الجمعة، أن الرجل قتل زوجته وطفليه ثم انتحر.



وعثر على جثث الأربعة في وقت متأخر، أمس الخميس، في شقة بمدينة "آلوفترن ام آلبيس"، بعدما أبلغت امرأة الشرطة عن قلقها إزاء غياب زميلتها عن العمل.



ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، ولكن الشرطة تعتقد أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاما أولا، ويعتقد محققون أنه انصرف بعد ذلك إلى قتل الطفلين، وعمرهما 7 و9 سنوات، قبل أن ينهي حياته.



ولم تعلن الشرطة في مدينة زيوريخ بعد الطريقة التي قتل بها الأربعة.