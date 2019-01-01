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اقتصاد

النفط يصعد مع زيادة التوتر في الخليج

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قفزت أسعار النفط الجمعة مع زيادة حدة التوتر في الخليج، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أسقطت درونا إيرانيا، فيما قالت طهرن إنها أوقفت سفينة نفط أجنبية في الخليج.

وبحلول الساعة 09:54 بتوقيت موسكو، جرى تداول خام "برنت" العالمي عند 62.74 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.31% عن التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 55.73 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة التوتر في منطقة الخليج، وذلك بعدما أعلن ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز.

كما أعلنت إيران أنها أوقفت سفينة نفط أجنبية في الخليج مما عزز مخاوف الأسواق على إمدادات النفط العالمية.
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