عمل المرأة عقب الإنجاب يساعدها في التغلب على فقدان الذاكرة في الشيخوخة

أفادت أبحاث طبية حديثة أن الأمهات اللائي يوازن بين العمل وبين تربية الأطفال قد يكن أكثر عرضة للبقاء في سن الشيخوخة.



وكشفت دراسة شملت أكثر من 6،000 امرأة، أن ربات البيوت قد يتعرضن لتراجع مستويات ذاكرتهن بنسبة تصل إلى 61%، مقارنة بالسيدات العاملات.



ويعتقد باحثون في الولايات المتحدة أن "المشاركة المرأة في القوى العاملة مدفوعة الأجر" تبقي النساء "محفزات عقليًا"، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الأبحاث السابقة إلى أن الاضطرابات المتسببة في تراجع كفاءة الذاكرة، كمرض الزهايمر، قد يكون أكثر شيوعا بين الفقراء، والمعزولين اجتماعيا.



وقالت الدكتورة"إليزابيث روز مايدا"، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة، في جامعة "كاليفورنيا"، والمشرفة على الأبحاث، رغم أن بحثنا أولي، إلا أنه دليل على أن المشاركة في القوى العاملة المدفوعة قد تساعد في منع تدهور الذاكرة المتأخرة بين النساء في الولايات المتحدة.



وأضافت بقولها:""يجب أن يقيم البحث المستقبلي ما إذا كانت السياسات والبرامج التي تسهل مشاركة المرأة الكاملة في القوى العاملة المأجورة هي استراتيجيات فعالة لمنع انخفاض الذاكرة.



ويصيب الخرف نحو 850 ألف شخص سنويا في المملكة المتحدة، وفقا لجمعية الزهايمر، وفي الولايات المتحدة، يعيش 5.7 مليون شخص مصاب بالمرض، وفقًا لجمعية السمع واللغة الأمريكية.



وللكشف على ما يؤثر على ذاكرة المرأة، قام الباحثون بتحليل 6386 إمرأة، وكشفت النتائج أن النساء اللائي "شاركن في قوة العمل المدفوعة" بين سن البلوغ المبكر والمتوسط العمر تعرضن لبطء في الذاكرة.. كما لوحظ أن النساء اللائي كن متزوجات ولهن أطفال ولم يكسبن من قبل، تراجعت ذكرياتهن بنسبة 61 % بين سن 60 و70 سنة مقارنة بالأمهات العاملات.



وقالت الدكتورة جانا فويجت، رئيسة الأبحاث في شركة بحوث "الزهايمر" في المملكة المتحدة: "تشير هذه النتائج الأولية إلى أن العمالة المدفوعة الأجر قد تلعب دورًا مهمًا في تدهور الذاكرة في وقت لاحق، لكن لا يمكننا أن نعرف من هذه الدراسة ما إذا كانت العلاقة سببية أم لا، كما أكدت أن الكشف عن العلاقة بين التوظيف وانخفاض الذاكرة سيساعد على زيادة فهمنا لصحة الدماغ وأفضل الطرق للحفاظ عليه.