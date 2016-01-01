المغتربون الرومانيون خامس أكبر جالية في العالم

أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن المغتربين الرومانيين يعتبرون خامس أكبر جالية في العالم مقارنة بعدد السكان المحليين في البلاد.



وأظهر التقرير أن حوالي 3.6 مليون شخص ولدوا في رومانيا في عام 2105 2016 يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وبين التقرير، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن أكثر من 97٪ من المهاجرين الرومانيين في جميع أنحاء العالم يعيشون في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وتتصدر إيطاليا أكثر الدول المضيفة للمغتربين الرومانيين (أكثر من مليون شخص) يليها ألمانيا (680 ألف مواطن) ثم إسبانيا (573 ألف روماني).