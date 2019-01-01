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عالم

"الخارجية" تحذر من السفر إلى السعودية بتأشيرة إلكترونية خلال موسم الحج

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألفت الكحلي
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قالت وزارة الخارجية إنه لوحظ مؤخرا سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظنا منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج.

وأوضحت الوزارة: استخدام التأشيرة الإلكترونية بغرض الحج يعرض المواطنين للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن، ويترتب عليه معاناتهم وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.

وأهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، حيث أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة.

كما طالبت الوزارة، المواطنين، عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجون المواطنين للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقًا للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.
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