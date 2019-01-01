مقتل وإصابة 96 شخصًا في هجوم لطالبان بجنوب أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 86 آخرون في هجوم منسق شنه مسلحو حركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.



وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اليوم الجمعة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن مجموعة من 7 مسلحين اقتحمت مقر شرطة قندهار بعد شن الهجوم.



وأضاف البيان، أن الهجوم أودى بحياة 10 من رجال الشرطة وإصابة 59 مدنيا و27 شرطيا.فيما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من قتل المسلحين السبعة في وقت متأخر من الليلة الماضية.