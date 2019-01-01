ترامب يعلن نيته ترشيح جين سكاليا لمنصب وزير العمل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته بترشيح المحامي جين سكاليا لمنصب وزير العمل خلفا لأليكس أكوستا الذي أعلن استقالته قبل أيام.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن سكاليا حقق نجاحا كبيرا في مجالي المحاماة والعمل، ويحظى باحترام كبير ليس فقط باعتباره محاميا، ولكن باعتباره محاميا لديه خبرة كبيرة في مجال العمل.



وجين سكاليا هو نجل قاضي المحكمة العليا الراحل أنطونين سكاليا، وهو شريك في مكتب محاماة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.