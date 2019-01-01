اليوم.. أسقفية الشباب تختتم مؤتمر العقيدة

تختتم أسقفية الشباب، مؤتمر العقيدة الذي تنظمه الأسقفية بالإسكندرية اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري.



ويشارك في المؤتمر الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا كاراس، الأسقف العام للمحلة.



ويناقش مؤتمر "احفظ الوديعة" خلال فعالياته العديد من الموضوعات التي تخص الكنيسة من بينها عقديتنا بحسب الأصل اليوناني للكتاب المقدس وخدع من ديانات الشرق الأقصى والحداثة وتحديات إيمانية معاصرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الراهن.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفلت بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.