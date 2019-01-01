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منوعات

الصين تنقذ أكثر من 14165 شخصًا في موسم الفيضانات

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:59 ص
الصين تنقذ أكثر من
الصين تنقذ أكثر من 14165 شخصًا في موسم الفيضانات
وكالات
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أنقذ رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد 14165 شخصًا، كما قاموا باجلاء 44631 شخصًا حاصرته الفيضانات حتى الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربعاء، وفقا لما ذكرت وزارة إدارة الطوارئ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قالت الوزارة إن البلاد أرسلت 28190 من رجال الإطفاء و5822 وحدة من شاحنات مكافحة الحرائق والقوارب في 2725 مهمة إنقاذ للكوارث، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير.

ومن أجل التعامل بشكل أفضل مع الكوارث المحتملة، أطلق مقر مكتب مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ تدريبات مشتركة لاختبار قدرة فرق الإنقاذ على الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإنقاذ في المنطقة.

وتم إرسال أكثر من 7000 رجل إطفاء و670 قاربًا وأكثر من 200 ألف قطعة من المعدات لضمان السلامة.

وواصل المركز الوطني للأرصاد الجوية إصدار إنذار أزرق لإعصار داناس في المنطقة الجنوبية الشرقية من الصين.
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