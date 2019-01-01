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فن

فيلم "الحقيقة" يفتتح مهرجان البندقية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:57 ص
فيلم الحقيقة
فيلم "الحقيقة"
وكالات
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يفتتح الفيلم الجديد للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا "برافدا" مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته 76.

وأعلن المكتب الصحفي لمهرجان البندقة، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي، أن فيلم "الحقيقة" للمخرج كوري إيدا سيدخل أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية.

وستنعقد الدورة الـ 76 لمهرجان البندقية هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

ويعد المخرج هيروكازو كوري إيدا من مشاهير المخرجين بأفلامه الواقعية "الصادمة" أحيانا لقربها من الحقيقة بشدة، حيث فاز فيلم "لصوص المتجر" من تأليفه وإخراجه بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي وله العديد من الأفلام، التي لاقت نجاحا جماهيرا كـ: Ghostly Light وNo One Will Know وThird Murder.

ويتحدث فيلم "الحقيقة"، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة كاترين دينوف وجولييت بينوش، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها.

وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية، كما يشارك الممثل الأمريكي إيثان هوك في بطولة الفيلم.

وقال المخرج كوري إيدا: "تلقيت نبأ عرض فيلمي في افتتاح مهرجان البندقية بكل سرور. إنه شرف كبير لي... "الحقيقة"، مكرس لقصة عائلية صغيرة، تتكشف أحداثها داخل منزل واحد".

وحاولت تجسيد شخصيات حية بمرحها وفخرها وكذبها وفرحها وحزنها أيضا، وصولا إلى مواقف التصالح مع الذات ومع الآخر.
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