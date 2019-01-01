الإعلان عن أول مفوض لأجهزة الاستخبارات فى التاريخ الكندى

أعلنت الحكومة الكندية، تعيين أول مفوض للمخابرات فى كندا، والمنوط به المساعدة فى مراقبة بعض أكثر العمليات سرية فى البلاد.



ويتعين على "جان بيير بلوف" تقديم مراجعة مستقلة وشبه قضائية قبل بدء وكالات الاستخبارات عملها وتفعيل أنشطة التجسس، وفقا لبيان حكومى.



كما يتعين على بلوف، الذى كان سابقًا مفوض مؤسسة أمن الاتصالات، الموافقة على التراخيص الوزارية لأنشطة الاستخبارات والأمن السيبرانى الأجنبية قبل بدء عملهم، وسيقوم أيضا بمراجعة نوع مجموعات البيانات التى يمكن لجهاز المخابرات الأمنية الكندية الاحتفاظ بها.



وقال بلوف: "هذا دور جديد فى القانون الكندى ودور مهم فى إطار الأمن القومى فى كندا يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية ومساءلة أفضل وتعزيز ثقة الجمهور فى نهاية المطاف".