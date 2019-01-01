بدء بناء تلفريك عبر نهر هيلونججيانج على الحدود بين الصين وروسيا

بدأت أعمال بناء تلفريك يمتد على نهر هيلونججيانج الواقع على الحدود الصينية والروسية، في مسعي لتحفيز السياحة في هذه المنطقة.



ويعتبر هذا التلفريك الأول من نوعه بين البلدين، وسيربط مدينة خيخة في مقاطعة هيلونججيانج مع مدينة بلاجوفيشتشنسك الروسية بعد إتمام بنائه.



وتبلغ قيمة الاستثمار في مشروع التلفريك 570 مليون يوان ( 83 مليون دولار أمريكي)، حيث سيمتد لمسافة 972 مترا وسيسمح بالمرور في الاتجاهين، كما صمم ليتمكن من نقل 6 ملايين زائر سنويا.



ومن المتوقع أن يكتمل بناء التلفريك ويبدأ تشغيله في الربع الأول من 2021، فيما تستغرق الرحلة لعبور النهر أقل من 10 دقائق.